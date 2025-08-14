Falta de pago a piperos causa desabasto de combustible en Chiapas: Sheinbaum

| 16:50 | Julio César Sánchez Aguilar | Uno TV
Sheinbaum declara sobre desabasto de gasolina en Chiapas
Sheinbaum afirma que desabasto de combustible se resolverá. Foto: Cuartoscuro

El desabasto de combustible en Chiapas se debe a la falta de pago a los operadores de pipas, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria indicó que el problema se concentra principalmente en ese estado, pero que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisan los contratos con el gremio de piperos para resolver la situación.

“¿Por qué no les están pagando a los operadores de las pipas? Sí, se va a resolver que no haya desabasto; sí está llegando combustible, pero hay un problema con los contratos de los piperos, pero se va a resolver, esencialmente Chiapas, pero se va a resolver, ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex…”, declaró Sheinbaum.

Sheinbaum afirma que revisarán contratos de piperos

La presidenta señaló que la Secretaría de Energía, junto con Pemex, trabaja en la revisión de los contratos pendientes con los operadores de pipas, paso que permitirá regularizar el suministro de combustible en la entidad y garantizar que los servicios de transporte sean atendidos correctamente.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Gasolina, escasa en frontera sur; conductores esperan largas filas para cargar combustible]

Desabasto de combustible localizado en Chiapas

Aunque el desabasto se concentra principalmente en Chiapas, Sheinbaum precisó que se están tomando medidas para que el suministro de combustible se normalice en el corto plazo.

Las autoridades federales y los operadores de pipas continúan trabajando para resolver los pagos pendientes y asegurar que el transporte de combustible se realice de manera continua.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

En 2025, menos calor y contaminación: SMN-CAMe; alertan por La Niña

Ciudad de México

En 2025, menos calor y contaminación: SMN-CAMe; alertan por La Niña

Anahí muestra apoyo a Ninel Conde y pide votar por ella en “La Casa de los Famosos México”

Entretenimiento

Anahí muestra apoyo a Ninel Conde y pide votar por ella en “La Casa de los Famosos México”

Tini presenta su nueva serie “Quebranto” en el Museo Soumaya de la CDMX

Entretenimiento

Tini presenta su nueva serie “Quebranto” en el Museo Soumaya de la CDMX

Vivienda para el Bienestar: así es el registro en los módulos para agosto 2025

Nacional

Vivienda para el Bienestar: así es el registro en los módulos para agosto 2025

Etiquetas: ,