GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum afirma que desabasto de combustible se resolverá. Foto: Cuartoscuro

El desabasto de combustible en Chiapas se debe a la falta de pago a los operadores de pipas, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria indicó que el problema se concentra principalmente en ese estado, pero que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisan los contratos con el gremio de piperos para resolver la situación.

“¿Por qué no les están pagando a los operadores de las pipas? Sí, se va a resolver que no haya desabasto; sí está llegando combustible, pero hay un problema con los contratos de los piperos, pero se va a resolver, esencialmente Chiapas, pero se va a resolver, ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex…”, declaró Sheinbaum.

Sheinbaum afirma que revisarán contratos de piperos

La presidenta señaló que la Secretaría de Energía, junto con Pemex, trabaja en la revisión de los contratos pendientes con los operadores de pipas, paso que permitirá regularizar el suministro de combustible en la entidad y garantizar que los servicios de transporte sean atendidos correctamente.

Desabasto de combustible localizado en Chiapas

Aunque el desabasto se concentra principalmente en Chiapas, Sheinbaum precisó que se están tomando medidas para que el suministro de combustible se normalice en el corto plazo.

Las autoridades federales y los operadores de pipas continúan trabajando para resolver los pagos pendientes y asegurar que el transporte de combustible se realice de manera continua.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]