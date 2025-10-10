Suspenden a profesor por insultar y amenazar a estudiante en la UNACH
La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) suspendió al profesor Daniel Guillén, tras difundirse en redes sociales un video donde se le observa insultando y amenazando a un estudiante durante una clase en la Facultad de Derecho, Campus III, en San Cristóbal de las Casas.
En la grabación, el docente pierde la calma mientras se dirige a un alumno y le dice delante de todos los alumnos: “Te tengo en la mira” y “Tú te burlas, estúpido”, lo que provocó que algunos compañeros intervinieran para pedirle respeto.
UNACH informa suspensión del docente
Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, al ser difundido como en la cuenta de X (antes Twitter) identificada como Qué Poca Madre, la UNACH emitió un comunicado en el que confirmó la suspensión del profesor Daniel Guillén de sus actividades frente a grupo.
La institución agregó que la medida se tomó con base en una resolución de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la UNACH, la cual dictó una medida cautelar mientras se investiga el caso.
Seguirán las investigaciones internas
La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas destacó que el proceso continuará conforme a su procedimiento interno, a fin de garantizar los derechos tanto del docente como del estudiante involucrado.
El caso ha generado diversas reacciones entre la comunidad universitaria y usuarios de redes sociales, quienes piden respeto en los espacios académicos y un manejo adecuado de los conflictos dentro del aula.