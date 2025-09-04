Suspenden clases en San Cristóbal de las Casas y activan Plan DN-III

GENERANDO AUDIO...

Activan Plan DN-III. Foto: Uno TV

Este jueves continúan con labores de atención por las afectaciones derivadas de los tornados y lluvias registrados la tarde de este miércoles en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por ello se activó el Plan DN-III y se suspendieron las clases.

En este momento hay más de 250 elementos de Protección Civil, SEDENA, Bomberos y de la Secretaria de Salud en los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Margaritas, Trinitaria y Comitán.

Tornados dejan dos heridos

Derivado de la formación de tornados, se tiene una afectación preliminar de 77 viviendas por destechos, un árbol caído, 2 vehículos afectados,4 escuelas por encharcamientos y dos lesionados.

Asimismo se empezó el registro de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

