Violencia orilla a suspender recorridos en la Selva Lacandona, Chiapas

Empresas turísticas de Francia, Inglaterra, Bélgica y México, que movilizan turistas hacia la Selva Lacandona, anunciaron que dejarán de visitar la zona, ante la ola de violencia que se registra por disputas entre grupos del crimen organizado en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

La situación recrudeció hace tres meses, cuando los grupos delincuenciales que operan en la región, tomaron el control de los accesos a caminos y comunidades donde hay zonas arqueológicas, ríos y lagunas.

Los guías turísticos certificados señalan que los recorridos a la Selva Lacandona se han suspendido técnicamente, pues no hay ingreso a la zona de Yaxchilán por decisión de la comunidad y conflictos derivados del paso de migrantes.

Antes de este cierre, también se presentó el alza a los costos de los traslados a Bonampak de 70 a 150 pesos por persona.

“Nosotros estamos trabajando normal, como siempre, en el servicio al turismo nacional e internacional; por ejemplo, ahorita se acaban de ir unos huéspedes que se quedaron dos noches aquí con nosotros, venían de la Ciudad de México e hicieron un recorrido normal, las cascadas, todos los puntos turísticos que tenemos aca en la comunidad, lo único que sí sigue cerrado es la pirámide de Yaxchilán, por la misma comunidad”. Cham Bor Chankayom Yuc/ Tour operador de la Selva Lacandona.

Uno de los servicios que sigue abierto al público es Lacanjá Chansayab, en plena Selva Lacandona, a 25 minutos de Bonampak.

“Hay inconformes con los precios, tal vez esa sea su inconformidad, que no van a visitar la Selva Lacandona por precios altos; esos 70 pesos se cobraban desde hace 20 años. No estamos cerrando Lacanjá ni los servicios que damos, todo está abierto, vivimos de fuente de ingresos del turismo”. Cham Bor Chankayom Yuc

Este guía de turista lacandón, aseguró que, contrario a lo que pasa en Chiapas, del lado de Villahermosa no hay bloqueos ni riesgo por conflictos entre grupos armados, por lo que llama a los turistas a no abandonar la zona. Mientras las autoridades, no se han pronunciado al respecto.