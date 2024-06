Por violencia en Tila, Chiapas, trasladan a pobladores a albergues

En Tila, Chiapas, la violencia no para. Foto: Lizeth Coello

Luego de cuatro días de intensos enfrentamientos, entre grupos de civiles armados, en el municipio de Tila, Chiapas; la mañana de este viernes, fuerzas federales y estatales ingresaron a la zona para restablecer el orden.

Ingresan elementos de seguridad a Tila, Chiapas

Son más de 500 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas los que participan en estas acciones.

El operativo inició a las 07:00 horas, ingresando al municipio por diversos puntos, sin que hasta el momento se reporten enfrentamientos o personas lesionadas. La situación es tensa debido a que hay grupos armados cerca tratando de impedir el traslado de la población.

Ciudadanía se resguarda

Los pobladores permanecen resguardados en sus hogares, esperando indicaciones de los elementos de seguridad para ser escoltados y desalojados del municipio. A muchos se les ve con bolsas o mochilas con ropa y algunas pertenencias que puedan sacar de manera rápida.

¿Dónde trasladarán a los pobladores?

A los habitantes se les trasladará a municipios como Yajalón y Petalcingo donde se instalaron albergues para brindarles lo necesario, algunos no quieren retirarse de sus hogares, pues, no cuentan con familia para refugiarse en otro lado y no quieren dejar su patrimonio.

Esta semana se recrudeció la violencia en Tila, Chiapas, cuando el grupo armado denominado “Los Autónomos” quemaron viviendas y vehículos, además de que se habla, de manera extraoficial, que hubo personas heridas y fallecidas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]