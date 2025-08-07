Varias ONG defienden al activista Luis Rey García Villagrán, acusado de tráfico de personas

GENERANDO AUDIO...

Fue detenido en Tapachula, Chiapas. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Por lo menos 50 asociaciones civiles y activistas se pronunciaron en una carta para respaldar al activista Luis Rey García Villagrán, detenido este martes en Tapachula, Chiapas, por delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas.

En el documento, enviado a los medios de comunicación y difundido en redes sociales, se informa sobre la preocupación por el activista y todos quienes ayudan de manera altruista a los extranjeros varados en la Frontera Sur de México.

Además, señalan que García Villagrán es beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 2019, por los riesgos y ataques a su labor.

Asimismo, exigen a las autoridades que se garantice el debido proceso e integridad al activista.

¿Cómo fue capturado Luis Rey García Villagrán?

Por su parte, la hija de Luis Rey García Villagrán, a través de la página “Justicia para Luis Villagrán”, expresó que su padre fue detenido de manera arbitraria por autoridades mexicanas, acusado de delitos como tráfico de personas y delincuencia organizada.

Resalta que dichas acusaciones carecen de fundamento y representan un claro intento de silenciar a una persona que ha dedicado su vida a denunciar los abusos dentro del sistema migratorio mexicano.

Hace apenas unas semanas, él presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalando casos de corrupción en el INM y COMAR, y justo antes de que saliera una nueva caravana de migrantes desde Tapachula —como tantas que ha organizado—, fue detenido.

Recordó que ya fue víctima del sistema una vez, “pasando 12 años injustamente encarcelado por delitos fabricados“, hasta que fue liberado con el respaldo de organismos internacionales.

Finalmente, pidió el respaldo de organismos internacionales para liberar a su padre.

