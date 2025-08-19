GENERANDO AUDIO...

Violencia en Chiapas provoca éxodo a Guatemala. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La violencia en Chiapas provoca éxodo: 100 mexicanos buscan refugio en aldea guatemalteca, confirmó este lunes el Instituto Guatemalteco de Migración. De acuerdo con la dependencia, un grupo de connacionales arribó a la comunidad de Guailá, en el departamento de Huehuetenango, tras salir de su lugar de origen debido al recrudecimiento de la violencia ligada a disputas del narcotráfico.

Según la vocera de la institución, María Enamorado, “alrededor de 100 personas han sido albergadas en la escuela de la aldea, donde se les brinda asistencia humanitaria”.

[TE PUEDE INTERESAR: Caen 59 policías y 4 del narco en Chiapas]

Refugio temporal en Guatemala por violencia en Chiapas

Las autoridades guatemaltecas precisaron que los desplazados comenzaron a llegar desde el 10 de agosto y permanecen en la comunidad fronteriza mientras se les proporciona ayuda básica.

El organismo explicó que la llegada de estas familias responde a la situación de inseguridad en la región sur de México. “Se trata de ciudadanos mexicanos que cruzaron como consecuencia de la violencia que afecta a Chiapas”, señaló Enamorado en conferencia de prensa.

Antecedentes de desplazamiento por narcotráfico en Chiapas

No es la primera ocasión que ocurre un éxodo de mexicanos hacia territorio guatemalteco. El año pasado, aproximadamente 600 personas cruzaron la frontera y permanecieron en aldeas de Huehuetenango durante casi siete meses, antes de retornar a sus comunidades en Chiapas.

Los informes oficiales atribuyen la violencia a los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes mantienen una pugna por las rutas del tráfico de drogas en la zona fronteriza.

[TE PUEDE INTERESAR: Chiapas estrena drones artillados y perro robótico para reforzar seguridad fronteriza]

México y Guatemala fortalecen coordinación en seguridad

El pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, donde se comprometió a reforzar la seguridad en la línea limítrofe.

La reunión ocurrió dos meses después de un operativo en el que policías mexicanos ingresaron a territorio guatemalteco en persecución de presuntos integrantes del narcotráfico, lo que originó un reclamo diplomático de Guatemala y una posterior disculpa oficial por parte de México.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]