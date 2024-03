Zona arqueológica de Yaxchilán, en Chiapas, reabre bajo vigilancia de policías comunitarias

La Zona Arqueológica de Yaxchilán en Chiapas fue reabierta a los turistas bajo un estricto protocolo de seguridad. Ahora hay una policía comunitaria armada que vigilará la entrada y salida de la gente para evitar el ingreso de posibles personas vinculadas al crimen organizado.

Los guardias, armados, vigilan la zona y piden a la gente no asustarse por esto.

“Están armados para que no se sorprendan. No estamos en contra del turismo, no estamos en contra del gobierno. Nosotros estamos preocupados por nuestra seguridad y la de las personas que nos visiten. Está garantizada su seguridad en Frontera Corozal. En este momento es el mejor lugar donde está garantizada la seguridad porque tenemos guardia comunitaria tanto en la entrada como en la frontera. Está sumamente controlado”.

Esquivel Cruz González, presidente de la Comisión para el Diálogo con la Secretaría de Gobernación