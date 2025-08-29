Activan macrocentros de vacunación en Chihuahua previo al regreso a clases

GENERANDO AUDIO...

Instalan marcocentros de vacunación en Chihuahua. Foto: Cuartocuro/Archivo

El Gobierno de Chihuahua informó que este fin de semana se instalarán macrocentros de vacunación en varios municipios del estado para que los niños y adolescentes se puedan vacunar y así evitar la propagación del sarampión, previo al regreso a clases el próximo lunes.

Instalarán macrocentros de vacunación este fin de semana en Chihuahua

Para evitar la propagación del sarampión entre la comunidad escolar, el Gobierno de Chihuahua invita a los padres de familia a que los días 30 y 31 de agosto acudan con sus hijos a los macrocentros de vacunación. Esta medida busca proteger la salud de 700 mil alumnos que el próximo 1 de septiembre inician el ciclo escolar 2025-2026.

Las vacunas estarán disponibles en los siguientes municipios:

Balleza, Camargo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coronado, Creel, Cuauhtémoc, El Tule, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Jiménez, Matamoros, Namiquipa, Villa López, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Uruachi y Zaragoza.

Recordemos que a finales de julio, las autoridades estatales anunciaron que, como medida para evitar un brote de sarampión, la cartilla de vacunación será un requisito obligatorio para los alumnos de todos los niveles educativos del estado, desde básico hasta superior.

Sobre este punto, el subsecretario de Educación Básica aseguró que no se le negará la entrada a ningún estudiante durante el regreso a clases, y la vacunación sólo es una medida preventiva para cuidar la salud de todos.

