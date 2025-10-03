Desalojan Palacio de Gobierno y Secretaría de Hacienda en Chihuahua por amenaza de bomba

GENERANDO AUDIO...

Desalojan Palacio de Gobierno de Chihuahua. Foto: Uno TV

Una amenaza de bomba provocó la evacuación del Palacio de Gobierno y de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, este viernes 3 de octubre. La alerta se recibió a través de una llamada al número de emergencias 911, lo que generó una amplia movilización policial y militar en la capital del estado.

Activan protocolos de seguridad en edificios oficiales

De inmediato, autoridades estatales activaron los protocolos de Protección Civil, ordenando el desalojo de secretarios del gabinete estatal y cientos de trabajadores que se concentraron en la Plaza del Ángel para recibir instrucciones del personal de seguridad.

Un equipo del Ejército Mexicano, especializado en detección y desactivación de explosivos, ingresó primero al Palacio de Gobierno con apoyo de binomios caninos. Tras descartar la presencia de artefactos, los elementos se trasladaron a la Secretaría de Hacienda para efectuar la misma revisión.

Durante varias horas, calles y avenidas aledañas fueron acordonadas para permitir el trabajo de las autoridades. Finalmente, ambos inmuebles fueron declarados seguros, por lo que los servidores públicos regresaron a sus oficinas y retomaron actividades normales.