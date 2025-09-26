Así operaba la “Diabla”; traficaba bebés y órganos de México a EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron a la “Diabla” en Ciudad Juárez. Foto: FGE Chihuahua

Recientemente, Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés), destacó los trabajos de colaboración entre las autoridades estadounidenses y mexicanas para detener a Martha Alicia “N”, mejor conocida como la “Diabla”, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de una red de tráfico de personas y venta ilegal de órganos.

Aunque la detención ocurrió hace un par de semanas en el estado de Chihuahua, las declaraciones del director del NCTC revivieron el caso de la “Diabla” y el feminicidio de Leslie Godínez, su última víctima.

Así operaba la red de trata de personas de la “Diabla”

El NCTC menciona, en un comunicado, que la “Diabla” encabezaba un grupo que engañaba a mujeres embarazadas para llevarlas a lugares remotos y practicarles una cesárea clandestina.

Luego de la cesárea extirpaban los órganos de las madres para venderlos en el mercado negro. Los bebés eran ofrecidos a parejas estadounidenses por un precio de 250 mil pesos.

Se cree que la “Diabla” utilizaba promesas de dinero para enganchar a las víctimas, la mayoría de ellas provenían de comunidades rurales.

Medios locales añaden que Martha Alicia “N” trabajaba en conjunto con su esposo e hijo; ambos coordinaban las operaciones delincuenciales desde el interior del Cereso 3 de Ciudad Juárez, mientras que ella se encargaba de ejecutar el secuestro de las víctimas y la venta de los bebés.

Detuvieron a la “Diabla” en Chihuahua

A principios de este mes de septiembre detuvieron a la “Diabla” por el feminicidio de Leslie Godínez en Ciudad Juárez, una joven de 20 años que tenía 7 meses de embarazo. Al igual que las otras víctimas se le practicó una cesárea clandestina.

El cuerpo de Leslie lo encontraron el 25 de julio, en un domicilio del fraccionamiento Portal del Roble. El 9 de septiembre se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Martha Alicia “N”, a quien aprehendieron en la carretera de Chihuahua a Aldama, kilómetro 3.5.

El 12 de septiembre fue vinculada a proceso por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. El juez desechó las acusaciones de trata de menores por falta de pruebas.

