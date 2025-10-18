Bebé Martín, hijo de víctima de la “Diabla”, vuelve con su familia

GENERANDO AUDIO...

El bebé fue sustraído del vientre de su madre. Foto: Getty

El 17 de octubre de 2025, el bebé de Leslie Godínez Carrillo, quien fue víctima de Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como la “Diabla”, fue entregado a su familia en Ciudad Juárez, de acuerdo con reportes locales.

Tras tres meses de investigaciones y pruebas genéticas, el menor fue reunido con su hermanita y su abuela materna en las instalaciones de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor.

Informes indican que el protocolo de entrega fue realizado por personal del sistema de protección infantil, marcando el cierre de una dolorosa etapa para la familia.

Contexto del caso de la “Diabla”

Leslie Godínez, de 20 años y originaria de León, Guanajuato, fue asesinada en julio de 2025 en Ciudad Juárez. Su muerte ocurrió tras una cesárea clandestina practicada por miembros de la red liderada por “La Diabla”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La joven madre fue engañada con falsas promesas de dinero, lo que la llevó a ser víctima de este crimen. El bebé, nacido prematuramente, fue trasladado al Hospital Infantil de Ciudad Juárez, donde permaneció en terapia intensiva bajo vigilancia médica constante.

Operativo y detención de la “Diabla”

El 2 de septiembre de 2025, Martha Alicia Méndez Aguilar, alias la “Diabla”, fue detenida en Ciudad Juárez. La operación fue resultado de una colaboración entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses.

La “Diabla” lideraba una red de tráfico de bebés y órganos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La red engañaba a mujeres embarazadas, sometiéndolas a cesáreas ilegales y vendiendo los recién nacidos a parejas en Estados Unidos por hasta 250,000 pesos. La detención de la “Diabla” fue un paso significativo en la lucha contra este tipo de delitos en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.