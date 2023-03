Surge un nuevo caso de bullying contra una estudiante de secundaria, en esta ocasión en Ciudad Aldama, Chihuahua. Una madre utilizó su cuenta personal de Facebook para denunciar que su hija sufre acoso severo por parte de sus compañeras.

En su publicación, la señora Brenda Ochoa comenta que su hija, alumna de la secundaria 3017, lleva más de tres meses sufriendo maltratos por parte de unas gemelas y otras compañeras.

Brenda Ochoa relata que hace aproximadamente un mes su hija fue golpeada adentro de la escuela por sus compañeras. Al enterarse de esto, intentó arreglar el problema, pero lo único que obtuvo fueron agresiones físicas y verbales por parte de la madre de las gemelas.

El problema de bullying en la secundaria 3017 de Chihuahua ha escalado a tal nivel que incluso las amigas de la hija de Brenda son acosadas afuera del plantel escolar. Ante esta problemática, se ha intentado hablar con las autoridades del colegio, pero estas se han negado a actuar.

“(el subdirector) me dice que no pueden hacer nada, que solo están llevando el caso. Me pregunto, ¿hasta cuando estas niñas que llevan el acoso en silencio serán escuchadas? Hasta que ellas mismas tomen la decisión de suicidarse porque llega un momento de tanto acoso mental y físico que ya no pueden más”.

Escribió Brenda Ochoa