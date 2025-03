Captan tormenta de arena en Ciudad Juárez, quedó pintada de naranja

GENERANDO AUDIO...

Se presentó una tormenta de arena ayer por la tarde. Foto: GettyImages/Ilustrativa

Ayer por la tarde se presentaron fuertes vientos que provocaron una tormenta de arena que pintó de un tono naranja el cielo de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de este fenómeno que sorprendió a los habitantes de la ciudad fronteriza.

En las imágenes que difundieron los internautas se ve el paisaje de un color naranja, como si hubieran utilizado un filtro de fotografía, pero en realidad se trata de las partículas de arena flotando por el aire.

Algunas personas comentaron que parece como si hubieran utilizado el “filtro de México”, un efecto de fotografía que se utiliza en las películas de Hollywood, o series de televisión, para representar una escena que ocurre en nuestro país.

🏜️No es cine mexicano, es el entrenamiento de nuestros Bravos… 🐎⚒️ pic.twitter.com/xr1Br7FEKI — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 3, 2025

Protección Civil emitió recomendaciones por fuertes vientos en Ciudad Juárez

Protección Civil de Chihuahua informó que el día de ayer se presentaron ráfagas de viento de hasta 85 km/h, esto debido a la llegada del frente frío 31 al norte del país.

Como medida precautoria, se le pidió a la población tomar las previsiones necesarias como asegurar láminas o lonas y letreros sueltos, no salir a carretera en caso de no ser necesario, y no pasar cerca de muros, postes o árboles a punto de caer.

También se cerraron tramos carreteros en los siguientes puntos:

Janos- Casas Grandes

Ahumada- Ciudad Juárez

Ascensión- Janos

Para el día de hoy, 4 de marzo, se pronostica que la velocidad del viento oscilará entre 5 y 29 km/h, con la posibilidad de ráfagas de viento con una velocidad entre 30 y 60 km/h. Se espera que la velocidad del viento descienda a partir de las 17:00 horas.

