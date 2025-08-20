Chihuahua reduce de 30 a 22 los municipios con sequía en un mes

GENERANDO AUDIO...

La sequía se reduce en los municipios de Chihuahua. Foto: UnoTV

De acuerdo con datos del “Monitor de Sequía de México”, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el último mes se redujo la sequía en los municipios del estado de Chihuahua, pasando de 30 a mediados de julio, a 22 en el mismo periodo de este mes de agosto.

Sequía se reduce en los municipios de Chihuahua

Como ya se mencionó, el reporte más actual del “Monitor de Sequía de México”, con corte del 15 de agosto, señala que 22 municipios de Chihuahua presentan algún grado de sequía. Esta cifra representa el 32.8% de los municipios.

Reporte del 15 de agosto

D1 (sequía moderada): 14 municipios

14 municipios D2 (sequía severa) : 4 municipios

: 4 municipios D3 (sequía extrema): 1 municipio

1 municipio D4 (sequía excepcional): 3 municipios

La situación es mejor si se compara con el reporte del pasado 15 de julio, cuando la escasez de agua afectaba a 30 municipios de Chihuahua.

Reporte del 15 de julio

D1 (sequía moderada): 6 municipios

6 municipios D2 (sequía severa): 14 municipios

14 municipios D3 (sequía extrema): 5 municipios

5 municipios D4 (sequía excepcional): 5 municipios

Hay que resaltar que la sequía extrema y excepcional (D3 y D4) pasó de 10 municipios el mes pasado a tan sólo 4 en agosto.

Respecto al porcentaje del área total con sequía (D0 a D4), sólo el 38.3% de todo el territorio del estado presenta algún grado de sequía. En julio pasado, la cifra era del 49.3%.

¿Qué estados presentan más municipios afectados por la sequía hasta el 15 de julio de 2025?

Respecto al panorama general del país, de los 2 mil 471 municipios en México, en 180 municipios se presenta algún grado de sequía, 445 están anormalmente secos; los mil 846 restantes se mantienen sin afectación.

Actualmente, el estado con más municipios afectados por la sequía es Sonora, con 87.5% de los ayuntamientos, le sigue Baja California (71.4%) y Tabasco (52.9%), ambos por encima del 50%.

Estados con más municipios afectados por la sequía

Sonora: 87.5% de municipios afectados

87.5% de municipios afectados Baja California: 71.4% de municipios afectados

71.4% de municipios afectados Tabasco: 52.9% de municipios afectados

52.9% de municipios afectados Quintana Roo: 45.5% de municipios afectados

45.5% de municipios afectados Baja California Sur: 40.0% de municipios afectados

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



