Chihuahua se queda sin ciclo agrícola por niveles críticos en presas; no pasaba desde 1995

La sequía azota al estado de Chihuahua. Foto: Fernando Reyes

Las presas utilizadas para uso agrícola y que forman parte de la cuenca del río Conchos, se encuentran a menos del 15% de su capacidad.

Por lo anterior, las presas de La Boquilla y Las Vírgenes no abrirán sus compuertas, lo que significa que, este año Chihuahua no tendrá ciclo agrícola, algo que no ocurría desde 1995.

Mario Mata, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), habló con Unotv.com sobre la crisis hídrica y el nivel crítico en que se encuentran las presas en el estado de Chihuahua

“La Boquilla está apenas al 14.7% de su capacidad. Es la presa más grande del estado, una de las 10 más grandes de México y es la que marca el rumbo de los cultivos; no se va abrir, no vamos a tener ciclo agrícola por primera vez en muchos años. Esto solo ha ocurrido en dos ocasiones, esta y en 1995”, reveló Mario Mata.

El funcionario también comentó que la presa Las Vírgenes se encuentra en un 11% de su capacidad.

Chihuahua no se encuentra en condiciones para pagar deuda de agua con EE.UU.

Ante este panorama, las autoridades insisten en que Chihuahua no se encuentra en condiciones para aportar agua al pago que México tiene que hacer a Estados Unidos.

El senador integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, Mario Vázquez Robles, rechazó las expresiones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó como un robo de agua, la problemática actual del Tratado de 1944.

El legislador presentó un punto de acuerdo para que las partes involucradas en materia del pago del tratado, puedan realizar un análisis científico y físico de las condiciones hídricas de Chihuahua.

“Nosotros rechazamos categóricamente desde el Senado las expresiones del presidente de los Estados Unidos, que ha denominado robo al tema del agua y que tiene que ver con el tratado. Desde el senado presenté un punto de acuerdo para que la Comisión Internacional de Límites y Agua pueda hacer una observación física y científica, respecto de las condiciones de Chihuahua y pueda llevar esa información ante el consejo de la CILA”, comentó el senador.

Hasta la fecha, el Gobierno del estado de Chihuahua no ha recibido ninguna notificación o documento que explique en qué consisten los compromisos a los que el Gobierno de México llegó con Estados Unidos.

Así lo confirmó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien manifestó que están a la espera de que el Gobierno Federal detalle los mecanismos que utilizarán para pagar el Tratado del Agua.

“Nosotros no hemos recibido nada, al menos a través de la Secretaría General de Gobierno. Todavía no se ha recibido ningún planteamiento, ni explicación, por parte de las autoridades federales, sobre los términos de este acuerdo”, reveló Santiago de la Peña.

Pronóstico de lluvias en Chihuahua no es alentador

Respecto al pronóstico de lluvias para los próximos meses, el coordinador estatal de Protección Civil Estatal, Luis Corral Torresdey, adelantó que el panorama es negativo, pues con la deforestación provocada por los incendios forestales, así como por el daño ambiental y las condiciones de sequía extrema por las que pasa Chihuahua, no se prevé una buena temporada de lluvias, lo que podría agravar la situación hídrica de la entidad.

