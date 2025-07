Ciudad Juárez: indignación por cuerpos hallados en crematorio; suspenden funeraria y Fiscalía se llena de familiares

GENERANDO AUDIO...

Foto: Josúe Serna

La funeraria Latinoamericana fue suspendida este miércoles por las autoridades sanitarias, luego de confirmarse que subcontrataba servicios de cremación con el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fueron localizados 383 cuerpos almacenados de manera irregular.

La Secretaría de Salud del estado de Chihuahua y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) colocaron sellos de suspensión en la entrada del lugar, aunque la funeraria sigue operando su área de velación.

La medida generó reacciones inmediatas entre familiares de posibles afectados, quienes acudieron al sitio en busca de respuestas. Para muchos, la situación ha significado reabrir heridas emocionales y una profunda indignación por el trato que recibieron los restos de sus seres queridos.

“Hemos sido testigos del manejo que le dieron como basura a nuestro ser querido”, denunció Alejandra Torres, una posible afectada. “Es volver a revivir el duelo… Yo sí pido públicamente un castigo para ese funcionario. Él es el verdadero villano”.

En paralelo, se registraron largas filas en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, donde decenas de personas acudieron para solicitar información sobre los cuerpos hallados.

Algunos familiares narraron que las urnas que recibieron tras contratar los servicios contenían materiales que no correspondían a restos humanos.

“A mí me entregaron una urna con piedritas, no con cenizas”, relató Teresa Rivera, otra posible afectada. “No me basta con que me digan que son los restos de mi esposo; necesito que me lo comprueben”.

El coordinador de la Unidad de Delitos Contra la Paz, Ezequiel Montoya Muñoz, aclaró que la investigación se centra en el crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, y pidió que únicamente acudan a la Fiscalía quienes hayan contratado servicios con las funerarias involucradas. Estas son: Luz Divina, Capilla Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.

La Fiscalía de Chihuahua confirmó que en Plenitud se entregaban urnas con cenizas falsas. El fiscal general César Jáuregui calificó el caso como “inédito” y de una magnitud sin precedentes en la entidad.

Hasta ahora, se han contabilizado 218 cuerpos masculinos, 149 femeninos y 16 más indeterminados; entre ellos, se encuentran cuatro menores, incluidos dos recién nacidos. El proceso de identificación será complicado, pues muchos cuerpos fueron sometidos a químicos que dificultan extraer ADN.

Los responsables del crematorio, José Luis A. C., propietario, y Facundo M. R., empleado, fueron detenidos y están en prisión preventiva. Enfrentan cargos por inhumación, exhumación y delitos contra el respeto a los restos humanos. Su audiencia de vinculación a proceso está programada para este viernes 4 de julio.