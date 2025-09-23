GENERANDO AUDIO...

Así puedes regularizar un “auto chocolate” en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En 13 estados de México, incluyendo a Chihuahua, aplica el decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, es decir, los “autos chocolate” originarios de Estados Unidos o Canadá. El trámite tiene un costo de 2 mil 500 pesos y se realiza ante el Registro Público Vehicular (Repuve); la fecha límite es en septiembre de 2026.

¿Cómo realizar el trámite para regular los “autos chocolate” en Chihuahua?

Primero se debe agendar una cita con el Repuve mediante la página web https://regularizaauto.sspc.gob.mx/, donde necesitarás tener los siguientes documentos a la mano:

CURP

NIV del vehículo

Código postal

Correo electrónica

Posteriormente, deberás acudir a tu cita, en la hora y fecha señalada, presentando los siguientes papeles:

Documento con el que se acredita la propiedad del vehículo

Imagen impresa del NIV (calca o fotografía)

Identificación oficial (vigente)

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado

Comprobante de pago 2 mil 500 pesos

Comprobante impreso de cita

Una vez que cumplas con la revisión documental y física del coche, se entregará la Constancia de Inscripción Vehicular, además de la constancia de recepción y documentos de regularización, emitidos por la Agencia de Aduanas. Con estos papeles ya podrás tramitar las placas del “auto chocolate”.

En qué estados se deben regularizar los coches de procedencia extranjera

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila de Zaragoza

Durango

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

