¿Cómo regularizar los “autos chocolate” en Chihuahua?
En 13 estados de México, incluyendo a Chihuahua, aplica el decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, es decir, los “autos chocolate” originarios de Estados Unidos o Canadá. El trámite tiene un costo de 2 mil 500 pesos y se realiza ante el Registro Público Vehicular (Repuve); la fecha límite es en septiembre de 2026.
¿Cómo realizar el trámite para regular los “autos chocolate” en Chihuahua?
Primero se debe agendar una cita con el Repuve mediante la página web https://regularizaauto.sspc.gob.mx/, donde necesitarás tener los siguientes documentos a la mano:
- CURP
- NIV del vehículo
- Código postal
- Correo electrónica
Posteriormente, deberás acudir a tu cita, en la hora y fecha señalada, presentando los siguientes papeles:
- Documento con el que se acredita la propiedad del vehículo
- Imagen impresa del NIV (calca o fotografía)
- Identificación oficial (vigente)
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
- Manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado
- Comprobante de pago 2 mil 500 pesos
- Comprobante impreso de cita
Una vez que cumplas con la revisión documental y física del coche, se entregará la Constancia de Inscripción Vehicular, además de la constancia de recepción y documentos de regularización, emitidos por la Agencia de Aduanas. Con estos papeles ya podrás tramitar las placas del “auto chocolate”.
En qué estados se deben regularizar los coches de procedencia extranjera
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila de Zaragoza
- Durango
- Michoacán de Ocampo
- Nayarit
- Nuevo León
- Puebla
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Zacatecas