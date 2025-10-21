¿Cómo tramitar la nueva licencia de conducir digital en Chihuahua?

GENERANDO AUDIO...

Nueva licencia de conducir digital en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el estado de Chihuahua los automovilistas ya pueden conseguir la licencia de conducir digital, la cual tiene validez oficial y se puede llevar en el teléfono celular. El trámite ya está disponible desde el día de ayer, mediante una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android.

Así puedes tramitar la credencial para conducir digital en Chihuahua

El primer requisito es contar con la credencial con licencia de conducir vigente, emitida a partir de 2023. Posteriormente, se debe descargar la aplicación “Licencia Digital Chihuahua”, disponible en la App Store y Play Store, y seguir los siguientes pasos:

Crear una cuenta con datos personales y correo electrónico

Validar la información capturada

Ingresar el código de verificación enviado a tu correo electrónico

Registrar la licencia, escaneando el código QR del reverso o ingresando CURP y número de licencia

Consultar la licencia digital desde la sección “Mi Cartera”

La aplicación cuenta con firma electrónica avanzada, validación en tiempo real y medidas antifraude, además de permitir la actualización de correo y teléfono, o la recuperación de contraseña.

La Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua señala que la licencia física sigue siendo obligatoria y vigente; la versión digital es un complemento que ayudará a agilizar trámites, traslados y verificación al momento.

Finalmente, el comunicado señala que agentes de Movilidad del estado ya están capacitados para aceptar y hacer uso de las nuevas licencias de conducir digitales.