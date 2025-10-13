GENERANDO AUDIO...

En Madera, Chihuahua, causó indignación el caso de una joven que forzó a su perro para que tomara alcohol de una botella de cerveza. La agresora del animal ha sido identificada como una estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua.

Denuncian a joven por obligar a un perro a tomar alcohol

Durante el fin de semana se difundió el video de una joven que viaja en un vehículo en compañía de un perro y un grupo de amigos. Esta chica agarró del hocico al “lomito” y lo obligó a tomar alcohol, no una vez, sino en dos ocasiones. Sus acompañantes se rieron como si se tratara de una broma.

Este caso causó indignación y el material fue compartido por diversas organizaciones defensoras de los animales, quienes pidieron la intervención de las autoridades de Chihuahua. Usuarios de redes sociales comentaron que el maltrato animal no es tema de risa y se deberían condenar este tipo de acciones.

La joven agresora ha sido identificada como Denisse, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Al respecto, la escuela publicó un comunicado para informar que, efectivamente, se trata de una de sus alumnas y el caso está siendo atendido “conforme a los procedimientos internos establecidos.

Hasta el momento, no se menciona si la alumna será expulsada o cuál será su sanción. Sobre sus acompañantes se sigue investigando si pertenecen a la misma universidad.

Joven que le dio cerveza a un perro da su versión de lo ocurrido

Denisse publicó en redes sociales que el perro es suyo y lo rescató de la calle cuando estaba chiquito. En su publicación trató de justificarse diciendo que “sé que está mal darle alcohol a los animales” pero que la cerveza tenía menos de la mitad y “obvio no se la tomó”, aunque el video contradice esta última afirmación.