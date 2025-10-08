GENERANDO AUDIO...

Iniciativa del Congreso de Chihuahua prohíbe lenguaje inclusivo. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación para fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español, estableciendo que quedaría prohibido el lenguaje inclusivo en la educación básica.

La medida fue impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente, quien señaló que el propósito de la modificación es proteger la estructura y unidad del idioma español, al considerarlo una herramienta esencial para la comunicación, la cultura y la identidad nacional.

Congreso de Chihuahua argumenta que reforma busca preservar la lengua

De acuerdo con la exposición de motivos, la enseñanza del español en su forma normativa permite a los estudiantes desarrollar competencias lingüísticas sólidas que les ayuden a expresarse con claridad tanto de forma oral como escrita. Según los legisladores, el uso inadecuado o alterado del idioma podría provocar que este “se fragmente, empobrezca o desvirtúe con el tiempo”.

“Se estableció que en la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre otros fines, se deberá fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”, dice un comunicado del Congreso local.

Asimismo, se destacó que el idioma es un vehículo de identidad cultural e histórica, por lo que su enseñanza debe mantenerse apegada a las normas establecidas por las autoridades educativas y lingüísticas.

Educación pública y privada deberá apegarse a las normas

La reforma establece que todas las escuelas —públicas, municipales, organismos descentralizados y privadas con reconocimiento oficial— deberán promover el uso correcto del español, con lo que deberían abstenerse de emplear el lenguaje inclusivo en sus clases y materiales educativos.

El Grupo Parlamentario del PAN, autor de la iniciativa, argumentó que respetar la normativa lingüística contribuye al desarrollo cognitivo y disciplinario de los estudiantes, clave para su formación y para el progreso social del país.

