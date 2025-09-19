Congreso de Chihuahua prohíbe los narcocorridos en las escuelas

GENERANDO AUDIO...

Prohíben narcocorridos en escuelas de Chihuahua. Fotos: Cuartoscuro

El Congreso de Chihuahua modificó la Ley de Seguridad Escolar y la Ley Estatal de Educación, para prohibir en todas las escuelas del estado la reproducción de los narcocorridos, o cualquier canción que haga apología del delito.

Prohíben los narcocorridos en escuelas de Chihuahua

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local promovió la propuesta para prohibir los narcocorridos en las escuelas de Chihuahua. De acuerdo con la diputada Nancy Frías, existe una relación entre escuchar música que haga apología del delito y los casos de violencia intrafamiliar.

Esta iniciativa busca que las escuelas sean espacios seguros para los estudiantes, donde se promueva la formación académica y se prevenga el delito. La legisladora panista también mencionó que los maestros desempeñan un papel fundamental para la detección de casos de maltrato o abuso.

La reforma modifica o añade elementos a la Ley de Seguridad Escolar y a la Ley Estatal de Educación; de esta última, un nuevo párrafo del Artículo 9 menciona lo siguiente:

“Las autoridades educativas garantizarán que los entornos escolares estén libres de contenidos que promuevan la apología del delito, previstos en la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua o normalicen la violencia o perpetúen estereotipos contrarios a los valores de respeto e igualdad, fomentando en su lugar material que promuevan la convivencia pacífica y la educación en valores”.

Recordemos que en la ciudad de Chihuahua existe una multa para los artistas que interpreten narcocorridos, o canciones que hagan apología del delito o la violencia contra las mujeres, en eventos públicos como conciertos.

