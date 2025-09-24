Corte de agua en Ciudad Juárez: ¿qué colonias serán afectadas hoy?

GENERANDO AUDIO...

Corte de Agua en Cuidad Juárez, Chihuahua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La mañana de este miércoles, 24 de septiembre, diversas colonias de Ciudad Juárez, Chihuahua, experimentarán bajas presiones o suspensión temporal de agua potable.

A partir de las 9:00 am y hasta las 4:00 pm, se realizará el corte de agua debido a trabajos de conexión a la red general, los cuales fueron programados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

De acuerdo con la información compartida en su cuenta de Facebook, JMAS informó que las labores realizadas forman parte del proceso de integración de un nuevo fraccionamiento al sistema hidráulico de la ciudad. Y estas acciones permitirán la mejoría del servicio y garantizar un mayor suministro de agua potable a la población.

Los trabajos que se llevarán a cabo durante el transcurso de la mañana y de la tarde, podrán llegar a generar afectaciones intermitentes en el suministro en las colonias:

Ankara

Aria Residencial

Arboreal

Belisa Residencial

Ejido Salvácar

Ejido Zaragoza

La gavia

Partido Senecú

Salvácar

Zonas aladañas.

Recomendaciones para la ciudadanía

La JMAS reitera que estas acciones forman parte de su compromiso con los usuarios para brindar un mejor servicio a largo plazo a los habitantes de las colonias afectadas. Al finalizar las obras, se beneficiará a millones de familias.

También se recomendó a los usuarios a tomar precauciones y almacenar suficiente de agua para las necesidades básicas que se realicen en el transcurso del día y hasta la reactivación del servicio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]