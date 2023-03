“Los dejaron encerrados”: denuncian sobrevivientes del incendio en centro de detención en Ciudad Juárez

La noche de este lunes, varios migrantes fueron víctimas de un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en el Puente Internacional Stanton-Lerdo en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según los primeros reportes, el fuego habría sido provocado por migrantes al interior del instituto, quienes buscando evitar ser deportados, quemaron colchonetas dentro de la estación migratoria…

Los migrantes previamente habrían sido detenidas por parte de autoridades para retirarlos de la vía pública…

La esposa de una de las víctimas narró que a las 10 de la noche comenzó el humo, pero los hombres fueron encerrados y no los dejaron salir…

Abel Manuel Antonio Ortega, migrante de origen venezolano, fue detenido junto con su esposa, hijo y un hermano durante la redada en contra de migrantes que pedían dinero en calles de la ciudad… Él y su familia fueron liberados tras otorgarles permisos de tránsito, pero su hermano no corrió la misma suerte y ahora no sabe sobre su paradero…

“Entro con mi hermano, no me dan a mi hermano, me dicen que mi hermano no entra al grupo familiar de nosotros, papá, mamá, hijos, hermano no, sacan a mi hermano y me dicen que lo van a trasladar a Ciudad de México, lo dejan encerrado en un calabozo que había como 200 o 250 personas, cuando lo dejan encerrado yo me voy a mi casa y cuando vengo esta mañana a ver si en verdad los trasladaron me encuentro que la comisaría de migración ha sido quemada, busco pasar, me devuelven, no me dan razón, nadie me dice si está vivo o está muerto o está en un hospital, compro el periódico veo 40 muertos, gente quemada, carbonizada”

Abel Manuel Antonio Ortega, hermano de posible víctima