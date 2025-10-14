GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía investiga la desaparición de encuestador del Inegi. Foto: FGE Chihuahua

Jorge Gabriel Zúñiga Carbajal, encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desapareció desde el pasado 10 de octubre mientras realizaba sus labores en el poblado de Soroyvo, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado realiza trabajos de localización para dar con su paradero.

Desaparece encuestador del Inegi en Soroyvo, Chihuahua

El reporte oficial menciona que el pasado 9 de octubre, Jorge Gabriel Zúñiga, de 66 años, salió de la base del Inegi en Guagueyvo con destino hacia Soroyvo. Debido a la falta de acceso vehicular, el recorrido se hace a pie y tiene una duración de 3 horas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Las autoridades confirman que el señor terminó su trabajo alrededor de las 15:00 horas, pero nunca regresó a la base. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que se presentó un reporte de desaparición ante las autoridades de Chihuahua.

El encuestador desaparecido del Inegi es originario de la ciudad de Chihuahua, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, de complexión delgada, cabello negro y corto, de ojos café claro.

La FGE informó que elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal de Urique, colaboran en conjunto para localizar al señor Jorge Gabriel Zúñiga.