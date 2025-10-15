Deudos revisan prendas para identificar cuerpos del Crematorio Plenitud

GENERANDO AUDIO...

Los deudos de los fallecidos involucrados en el caso del Crematorio Plenitud acudieron este martes al Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez, Chihuahua, para revisar prendas que portaban los cuerpos no identificados y entregar muestras de ADN.

Desde temprana hora, decenas de familiares llegaron a las instalaciones con la esperanza de reconocer alguna prenda que les permitiera confirmar la identidad de sus seres queridos. La acción se llevó a cabo a petición de colectivos de búsqueda, que exigen certeza y una pronta actuación de las autoridades.

Familiares buscan identificar prendas y entregar ADN

Laura Sandoval, quien busca a su suegra entre los cuerpos del crematorio, relató que algunas prendas estaban muy dañadas, aunque otras podían distinguirse con claridad. “Había una playera de México, una pijama nueva, una con imagen de un santo… algunas se reconocían fácilmente, pero otras ya no tenían forma”, explicó.

Por su parte, Felipe Muñoz, que busca a su madre fallecida en 2021, contó que no logró identificar la ropa mostrada por el personal forense. “Las prendas perdieron color y textura. Pusimos atención, pero fue muy complicado. Me voy decepcionado porque no encontré nada”, lamentó.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, hasta el 8 de octubre se han identificado 105 personas de las 386 halladas en las instalaciones del Crematorio Plenitud.

Además, 73 familiares han presentado denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables del manejo irregular de los cuerpos.

El proceso de identificación continuará en los próximos días con nuevas revisiones y cruces de ADN.