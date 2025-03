El empresario Eduardo Almeida sostuvo un enfrentamiento, mismo que se captó en video, con el exgobernador Javier Corral en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, por lo que salió a dar su versión de los hechos, asegurando que se generó por una “burla”.

En las imágenes en redes sociales se aprecia el momento en que el propietario vinícola, de saco beige, se acerca al exmandatario para realizarle un reclamo.

Sin embargo, al ver el hecho, su equipo de seguridad lo increpa y evita que se acerque a Javier Corral, quien sube a toda prisa a su camioneta de color negro.

“Dame la cara. Por una vez en la vida dame la cara”, se escucha decir a Eduardo Almeida.

El personal del Aeropuerto de Chihuahua logró tranquilizar al empresario, quien lucía bastante molesto. Una vez que lo calmaron, se retiró del lugar.

En un comunicado, según el medio El Heraldo de Chihuahua, Eduardo Almeida, aseguró que la agresión contra el exgobernador de Chihuahua se debió a que le hizo gestos de burla, lo cual causó su enojo.

“Una vez que aterrizamos y ya en la salida del aeropuerto, Javier Corral volteó a verme y, con gestos de burla y superioridad al sentirse protegido por su numeroso séquito de escoltas, me increpó, por lo que mi reacción (…) fue defenderme de su soberbia agresión”, explicó el empresario.

El propietario vinícola expresó su molestia contra el senador de Morena, a quien intentaron detener en la CDMX, ya que, según sus palabras, durante varios años se convirtió en víctima de persecución, además de acusar corrupción y soberbia durante su gestión como gobernador de Chihuahua.

“Los abusos y persecución que ejerció contra mi familia (…) para encubrir su ineptitud y fracaso de un gobierno sin obras, sin seguridad, sin educación, sin seguridad social, sin salud y sin esperanza. Una época llena de excesos, corrupción y soberbia”, aseguró Eduardo Almeida.

Javier Corral Jurado, de 58 años, originario de El Paso, Texas, Estados Unidos, cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa.

Siempre he dicho que no me afiliaré a ningún otro partido, así lo expresé en el mismo momento de mi renuncia a Acción Nacional, y lo reiteré cuando me incorpore al equipo de la presidenta @Claudiashein en los Diálogos por la Transformación. Tengo un gran respeto por… pic.twitter.com/rHTSonjCcy