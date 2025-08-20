Caso Danna Muñoz en Chihuahua: cronología de su desaparición y muerte

GENERANDO AUDIO...

Ficha de búsqueda de Danna Muñoz. Foto: FGE Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó el hallazgo del cuerpo de Danna Muñoz, joven de 21 años, con reporte de desaparición. De acuerdo con el reporte de medios locales, ella y sus amigas fueron secuestradas tras asistir a una fiesta. Este caso ha generado indignación entre la población y piden justicia para la víctima de feminicidio.

Encuentran sin vida a Danna Muñoz, de 21 años, en Chihuahua

La prensa local informó que el sábado 16 de agosto por la noche, Danna Muñoz salió a divertirse con sus amigas, en la ciudad de Chihuahua. Ella y sus acompañantes siguieron la fiesta en una casa ubicada en la colonia Romanza.

Sus familiares perdieron contacto con Danna durante la madrugada del 17 de agosto y se preocuparon porque no contestaba el teléfono. El domingo comenzaron a publicar mensajes en redes sociales, pidiendo ayuda para localizar a la joven desaparecida.

El domingo por la tarde, un perfil anónimo de Facebook les mandó mensajes diciéndoles que Danna Muñoz había sido asesinada en el domicilio de la Romanza, por lo que acudieron a la Fiscalía para reportar el caso.

De acuerdo con algunos reportes, Danna y sus amigas fueron torturadas por sujetos sin identificar. Una de ellas logró escapar del lugar y reportó lo ocurrido ante las autoridades.

Oficialmente, el reporte de búsqueda señala que a Danna la vieron por última vez en la Romanza, el 17 de agosto. Los familiares acudieron a la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes a presentar la denuncia el día 18.

El martes 19 de agosto por la madrugada se realizó un cateo en el inmueble señalado. Las autoridades encontraron el cuerpo de la joven enterrado en el patio. El comunicado de la Fiscalía no menciona nada sobre otros cuerpos en el lugar.

Fiscalía informa que hay muchas contradicciones en el caso de Danna Muñoz

César Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua, declaró ayer martes que existen varias contradicciones en el caso de Danna Muñoz, por lo que sigue trabajando para esclarecer lo ocurrido. Una de las líneas de investigación señala que ella ya había visitado anteriormente el domicilio en el que encontraron su cuerpo.

También mencionó que una amiga de la víctima, la que escapó del lugar, presentó una denuncia ante las autoridades el domingo por la noche. Las autoridades siguen investigando para comprobar su versión.

“El primer reporte lo tuvimos a las 8:30 de la noche del domingo, por esta persona, la que dice que es amiga de Danna y que había estado en el domicilio y que dice que escapó. Estamos investigando su versión porque hay muchas contradicciones”, declaró Jauregui.

El fiscal del estado reveló que la joven falleció a causa de un arma blanca y tenía laceraciones en el cuello.

Convocan a marcha para exigir justicia por Danna Muñoz

A través de redes sociales, se ha convocado a una marcha el próximo domingo, 24 de agosto, a las 18:00 horas, con motivo de exigir justicia en el caso de Danna, joven que fue localizada sin vida en la madrugada del 19 de agosto, en una vivienda del fraccionamiento Romanza. El lugar del encuentro será la Glorieta de Pancho Villa.

