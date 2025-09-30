Ganaderos de Chihuahua exigen frenar importación de carne de Brasil

GENERANDO AUDIO...

Ganaderos en Chihuahua envían carta a Marcelo Ebrard. Foto: Cuartoscuro

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) pidió al Gobierno federal suspender de inmediato la entrada de carne de Brasil a México, en medio de la crisis por el cierre de exportaciones a Estados Unidos. El oficio, fechado el 26 de septiembre de 2025, fue dirigido al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Los productores advirtieron que la llegada de más de 70 mil toneladas de carne brasileña se da en condiciones anticompetitivas, al contar con subsidios y sin los mismos controles sanitarios que en México. Esto, aseguraron, deprime la producción nacional y agrava la presión sobre la ganadería mexicana.

Ganaderos alertan por riesgo a la soberanía alimentaria

En el documento, los ganaderos cuestionaron por qué no se da prioridad al ganado mexicano de alta calidad, que no puede ser exportado a Estados Unidos debido al cierre de la frontera norte. Señalaron que fortalecer el mercado interno debería ser la prioridad antes que abrir espacio a carne extranjera.

Además, recordaron que ya habían exigido el cierre del paso del ganado de Centroamérica, y ahora piden detener este nuevo riesgo para la soberanía alimentaria y para la supervivencia de miles de productores del país.

UGRCH pide respuesta inmediata al Gobierno por carne importada

El oficio incluye un gráfico con el incremento de las importaciones de carne brasileña, el cual muestra un crecimiento acelerado en los últimos años.

“Queremos ser claros: esta importación no ayuda a los esfuerzos por dar prioridad al ganado mexicano”, expresó la Unión Ganadera, al tiempo que solicitó una respuesta rápida y concisa de parte de la Secretaría de Economía.

