¿Qué es eso? Graban transformación de supuesta bruja en Ciudad Juárez

El video de la transformación de una supuesta bruja en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha causado terror en redes sociales. La cuenta Miedo Nocturno compartió el video en el que se ve a un ave actuando de manera inusual, por lo cual se cree que se trata de una criatura con poderes sobrenaturales.

Graban a supuesta bruja en Ciudad Juárez, Chihuahua

En el video que circula en redes sociales se ve a una lechuza en el rincón de un edificio abandonado. Las personas que están grabando guardan su debida distancia y le preguntan al animal: ¿Eres una bruja? A lo que el ave “responde” negando con la cabeza.

Los sujetos insisten en preguntarle si se trata de una bruja, y la lechuza lo “niega” en cada ocasión. Este extraño comportamiento es lo que hace creer a algunos que se trata de un ser paranormal.

¿En verdad es una bruja lo que aparece en el video?

No. El ave que aparece en el video no es una bruja transformada, en realidad se trata de una lechuza campanario. Una de las características de esta especie animal es la singular forma en la que mueve la cabeza; no es que asienta cuando le hablan, es que así actúa normalmente.

¿Y por qué mueve la cabeza? La lechuza campanario lo hace para triangular los objetos que tiene cerca, como comida, presas o posibles depredadores. Debido a su anatomía, esta ave tiene los ojos fijos, por lo que debe mover toda la cabeza para observar hacia cualquier dirección.

