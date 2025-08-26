GENERANDO AUDIO...

Anuncian Feria del Empleo de las Juventudes en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del estado de Chihuahua anunció que mañana miércoles se realizará la Feria del Empleo de las Juventudes en el Centro de Convenciones “Expo Chihuahua”, en la ciudad capital. En este evento se ofertarán 3 mil 500 vacantes y participarán más de 80 empresas de diversos giros.

Feria del Empleo de las Juventudes se realizará mañana miércoles en Chihuahua

La Feria del Empleo de las Juventudes se realizará mañana miércoles 27 de agosto en la “Expo Chihuahua” de 9:00 a 15:00 horas. Esta feria no tiene ningún costo y la invitación está abierta para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y jóvenes adultos.

Como ya se mencionó, se estarán ofertando 3 mil 500 vacantes, con salarios que van desde los 8 mil 480 pesos hasta los 87 mil 800 pesos, con las prestaciones de ley correspondientes. También participarán 80 empresas del ramo manufacturero, hotelero, autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industria.

Además de las vacantes, en la Feria del Empleo de las Juventudes estarán presentes 20 dependencias gubernamentales para que los asistentes puedan tramitar documentos oficiales sin ningún costo.

En Chihuahua también hay descuentos para jóvenes en licencias de conducir

Además de la Feria del Empleo que se realizará mañana miércoles en Chihuahua, el Gobierno del estado también le ofrece un descuento del 30% a los jóvenes que tramitan la licencia para conducir por primera vez o la van a renovar.

Para hacer válido el descuento, los alumnos deben acudir a cualquier módulo de Recaudación de Rentas en el estado y presentar una credencial escolar con fotografía que acredite que está estudiando en una escuela del nivel medio superior o superior.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]