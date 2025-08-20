GENERANDO AUDIO...

Hombre tarahumara murió al caer de un tanque. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Un joven identificado como Marcelo, de la etnia tarahumara, murió tras caer desde lo alto de un tanque de agua en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

El hecho quedó grabado en un video que circula en redes sociales y que muestra el momento en que el hombre ignora las advertencias de una mujer y termina cayendo al vacío.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El momento de la caída quedó en video

El clip, de más de 3 minutos de duración, fue cerca de la Junta Municipal de Agua, donde se localiza un tanque elevado que almacena el vital líquido. Marcelo escala de manera vertical; sin embargo, busca darle toda la vuelta al tanque sólo sosteniéndose de sus manos.

En la grabación se escucha a una mujer pidiendo a Marcelo que bajara, advirtiéndole:

“Te vas a caer, no te muevas. Ahí no, Marcelo”.

El joven continuó escalando sin ningún tipo de protección.

Pese a los llamados, el hombre llegó a la parte más alta del tanque. Instantes después, perdió el control y cayó al vacío desde varios metros de altura, lo que le provocó la muerte inmediata.

Tragedia en Ojinaga, Chihuahua

De acuerdo con reportes preliminares, la zona donde ocurrió la tragedia es vigilada por las cámaras del C4, aunque no se registró la presencia de cuerpos de emergencia durante el ascenso del joven.

En redes sociales, usuarios lamentaron lo ocurrido y compartieron el video que ya acumula miles de reproducciones.

Hasta el momento, autoridades de Chihuahua no han emitido un comunicado oficial sobre las circunstancias que llevaron al joven a escalar el tanque de agua ni sobre posibles medidas de seguridad en la zona.