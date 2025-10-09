Identifican a 105 de los 386 cuerpos del crematorio “Plenitud” en Chihuahua

GENERANDO AUDIO...

Continúan los trabajos para identificar los cuerpos. Foto: FGE Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que, hasta el momento, se han identificado 105 de los 356 cuerpos encontrados en el crematorio “Plenitud” de Ciudad Juárez. Las autoridades del estado han notificado a 98 familias.

Van 105 cuerpos identificados del crematorio “Plenitud”

El pasado 26 de julio, la FGE de Chihuahua encontró 386 cuerpos en el interior del crematorio “Plenitud”, establecimiento acusado de no incinerar los cuerpos y entregar cenizas equivocadas a los familiares; se dice que llegaron a dar cenizas de animales o cemento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Desde entonces, la Fiscalía se ha dado a la tarea de realizar los trabajos necesarios para identificar los cuerpos. El reporte más reciente señala que ya suman 105 cuerpos identificados, se ha notificado a 98 familias afectadas y se han entregado los restos de 89 personas.

[TE PUEDE INTERESAR: Chihuahua lanza plataforma digital para identificar cuerpos de crematorio Plenitud]

Del total de identificaciones, se incluyen seis personas de las que se obtuvieron sus datos personales gracias a la plataforma digital “Registro de Información crematorios Plenitud”.

Finalmente, el comunicado menciona que se han presentado 73 denuncias ante la FGE por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables de lo ocurrido en el crematorio “Plenitud”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]