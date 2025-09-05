Identifican red que drogaba a niños para traficarlos en EE. UU.; pagaban 18 mil por cada uno
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cuatro personas por su participación en el tráfico de niños desde México hacia territorio estadounidense. Los contrabandistas utilizaban drogas para sedar a los menores y mantenerlos callados.
Las autoridades de EE.UU. identificaron que esta banda de contrabandistas operaba en Ciudad de Juárez y se encargaba de transportar ilícitamente a niños de entre 5 y 13 años. Se tiene evidencia que este grupo delictivo llegó a utilizar dulces con THC, uno de los componentes de la marihuana, para drogar a los menores.
Modus Operandi
Su “modus operandi” consistía en contratar a conductores que transportaban a los niños vía terrestre y presentaban documentos ante las autoridades para hacerles creer que eran los padres de los menores.
Una vez que cruzaban la frontera, los conductores se dirigían a El Paso, Texas, donde entregaban a los infantes y recibían 900 dólares (alrededor de 18 mil pesos) por cada menor.
El comunicado menciona que se tiene registro de un pequeño que fue hospitalizado en El Paso por envenenamiento por marihuana. Como ya se mencionó, esta banda llegaba a utilizar dulces con droga para evitar que pusieran resistencia.
Las autoridades de Estados Unidos realizaron el arresto el pasado 30 de agosto en El Paso, y en total procesaron a cuatro personas: Susana Guadian (50 años), Daniel Guadian (50 años) y Dianne Guadian (32 años), todos ellos de nacionalidad mexicana, además de Manuel Valenzuela (35 años) ciudadano estadounidense.