Autoridades impiden que migrantes se instalen en las inmediaciones del Río Bravo

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) mantienen un operativo permanente sobre el Río Bravo para impedir que migrantes establezcan campamentos o pernocten en la cuenca.

La vigilancia se intensifica frente a la puerta 36 del muro fronterizo, donde se concentra un poco más la presencia de los agentes migratorios mexicanos.

Mientras tanto, del lado norteamericano, la vigilancia continúa por parte de los agentes de la Guardia Nacional de Texas, quienes impiden por esta zona el paso a los migrantes.

Sin embargo, la noche del martes un tren con alrededor de 2 mil 500 migrantes llegaron a la ciudad y en varios grupos fueron arribando al río. Al ver a los agentes, corrían hacia el lado americano.

De acuerdo con el INM, el objetivo del operativo es que el flujo migratorio se dé de manera ordenada, que estén informados y fuera peligro con una estancia en albergues.

“Estamos apostando por una migración ordenada, sabemos que no es un lugar para estar, para dormir, vienes muchos niños, entonces hay que cuidar la integridad de las personas migrantes. Hay lugares donde quedarse, hay formas ordenadas para solicitar asilo en los Estados Unidos y estamos buscando que así sea”, señaló Manuel Alfonzo Marín Salazar, delegado del INM en Chihuahua.

En contraparte, residentes de la ciudad cercanos a donde se programó la instalación de un albergue temporal, están en contra de ello y por este motivo se manifestaron, ya que aseguran es un riesgo de seguridad que no quieren correr, puesto que cerca se ubican escuelas.

“Es lo único con lo que estamos inconformes; no los queremos aquí. Los vecinos nos están apoyando, hicimos esta reunión para convocarlos y no quieren, no quieren la casa de los migrantes”.

Habitante de Ciudad Juárez.