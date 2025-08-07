GENERANDO AUDIO...

Desalojaron a pacientes tras incendio en hospital del IMSS. Foto: Josúe Serna

Un incendio en el Hospital 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Juárez, Chihuahua, provocó la evacuación de pacientes, familiares y personal médico de turno, la noche del miércoles. Al lugar arribaron los cuerpos de emergencias de la ciudad, entre ellos, dos máquinas extintoras del departamento de Bomberos.

Se registró incendio en el Hospital 6 del IMSS en Ciudad Juárez

El siniestro se originó en el cuarto de máquinas y calderas, específicamente en un sistema de refrigeración, el cual fue controlado rápidamente, sin embargo, el humo que generó se dispersó por varias zonas del hospital a través del sistema de ductos afectando, principalmente, las áreas de cirugía, cuneros y urgencias.

“Nos dimos a la tarea de revisar todo el hospital. Únicamente el área de urgencias es el área más afectada con humo, el cuarto de subestación eléctrica y de enfriamiento de aire es el área que se vio afectada por el incendio”, informó Jorge Ignacio Puentes, comandante de Bomberos de Ciudad Juárez.

Por protocolo, todos los pacientes, al igual que personal médico, fueron evacuados. La zona de atención se estableció en un estacionamiento contiguo al hospital donde se concentraron todos los pacientes.

Al lugar acudieron prácticamente todas las ambulancias de Ciudad Juárez para apoyar con el traslado de pacientes a otros hospitales del IMSS, principalmente al número 2.

“Alrededor de unos treinta pacientes fueron trasladados a diferentes hospitales. Tenemos un conteo aproximadamente de ciento sesenta, ciento setenta personas evacuadas, entre trabajadores y pacientes que aquí se estuvieron en el área de abajo”, añadió Jorge Ignacio Puentes.

El resto de los pacientes reingresaron al hospital tras una revisión por parte de Protección Civil y directivos del nosocomio en la que determinaron que había condiciones óptimas para los pacientes.

