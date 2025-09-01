GENERANDO AUDIO...

El joven Josué fue reclutado por el crimen organizado. Foto: Getty Images

Después de cuatro meses de búsqueda, la madre de Josué “Cheche” Guerrero Espino confirmó que encontraron el cuerpo sin vida de su hijo. El joven de 17 años viajó a Chihuahua por una oferta de trabajo y no lo volvieron a ver; un par de meses después, Josué reapareció en un video diciendo que fue reclutado por el crimen organizado.

Josué "Cheche" Guerrero Espino (de Chago City, Dgo.), fue reclutado por malandros de Guachochi para trabajar de punto en Aldama.



Confirman muerte de Josué, joven que salió a buscar trabajo y lo reclutó el narco

El 30 de abril, Josué viajó a Guachochi, Chihuahua, porque recibió un mensaje sobre una oferta para trabajar en Aldama. Esa fue la última vez que lo vieron. Al no tener noticias sobre su paradero, sus familiares alertaron a la Fiscalía General del Estado y se activó la ficha de búsqueda.

Dos meses después, a principios de agosto, se difundió un video en redes sociales en el que reaparece el joven, con la cabeza rapada y los ojos vendados. En la grabación revela que dos días después de que entró a trabajar, lo levantaron un par de sujetos identificados como “Roster” y “Challelo”, miembros de “La Mayiza”.

Durante el resto del mes de agosto ya no se tuvieron más noticias sobre Josué, hasta el fin de semana pasado, cuando la mamá del menor compartió un video para informar que acudió a las instalaciones de la FGE para recoger el cuerpo de su hijo, también agradeció el apoyo recibido por parte de la gente y los medios que le dieron cobertura al caso.

Josué no es el único joven reclutado por el narcotráfico en Chihuahua

El caso de la desaparición y reclutamiento de Josué no es aislado. Ángel Fernando Loera, de 15 años, también desapareció en Guachochi, Chihuahua, pero días antes, el pasado 9 de abril.

Sus familiares mencionan que el menor recibió un mensaje de texto con una oferta para trabajar en la cosecha de sandías en Aldama. Esta oferta era falsa, y en realidad se trataba de un “gancho” para ser reclutado por el narco.

Daniela Díaz, madre de Ángel, declaró a la prensa local que días después de la desaparición de su hijo, comenzó a circular un video que, supuestamente, muestra a un grupo armado “levantando” al joven. Hasta el día de hoy, se sigue sin conocer el paradero de Ángel.

