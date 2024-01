Liberan a los últimos 2 integrantes de la familia LeBarón secuestrados; presentan golpes

Liberaron a los 2 integrantes de la familia LeBarón que faltaban, tras reportarse la desaparición de cuatro miembros este fin de semana en el estado de Chihuahua.

Desde el Palacio de Gobierno de la entidad, Bryan LeBarón informó que las autoridades iban a una tienda localizada en El Largo Maderal, municipio de Maderal, para encontrarse con las 2 personas.

Añadió que sus familiares presentaban golpes, pero estaban con vida.

Esta liberación se da después de que Adrián LeBarón informara, la mañana de este martes, el rescate de los primeros 2, de 4.

“Hay que mantenernos unidos, sin miedos. Christian dice ‘Qué padre es estar libre, apenas lo puedo creer…’. Llegaron a su comunidad a las 2 am. Gracias por no dejarnos solos, ese apoyo hace toda la diferencia. Nos faltan 2 y no nos vamos a cansar hasta que regresen”.

Adrián LeBarón.