Lluvias nocturnas inundan Ciudad Juárez: ¡evita estas vialidades!

GENERANDO AUDIO...

Ciudad Juárez, inundada debido a las lluvias. Foto:Cuartoscuro/Archivo

La madrugada de este martes 14 de octubre dejó un panorama complicado para los conductores en Ciudad Juárez, debido a las lluvias que generaron inundaciones en diversas vialidades, que afectaron y pusieron en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV), los puntos más afectados fueron las avenidas de alto flujo vehicular, como:

Miguel de la Madrid

Ramón Rayón

Bulevar Oscar Flores Sánchez

Sierra Madre del Sur

Además, la zona poniente de la ciudad experimentó graves encharcamientos, especialmente en áreas cercanas al Viaducto Díaz Ordaz, donde se registraron cierres de vialidades debido a las inundaciones.

En el mismo sentido, se reportaron problemas severos en el cruce de la Avenida de las Torres con Francisco Villareal Torres, donde el paso de vehículos se volvió casi imposible debido a los grandes charcos.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar transitar por esta área, así como la avenida Tecnológico y la zona del parque Central, donde también hubo dificultades de circulación.

De acuerdo con medios locales, la ciudad recibió un total de 27.4 milímetros de lluvia, según el monitoreo del Sistema Meteorológico. El pronóstico para este martes indica que se mantendrán lluvias dispersas durante la mañana y la noche, lo que podría seguir afectando la movilidad en diferentes puntos de la ciudad.

Zonas críticas y recomendaciones de tránsito

Las lluvias generaron alertas preventivas en varias vialidades clave, como Paseo de la Victoria, Teófilo Borunda, Libramiento Juárez-Porvenir y Avenida de las Torres. Las autoridades han emitido recomendaciones para evitar estos tramos, debido a la baja visibilidad y el riesgo de accidentes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Operativos de auxilio vial y medidas preventivas

Se han activado operativos de auxilio vial, con el apoyo de las grúas y agentes de tránsito. Durante la jornada, se registraron 124 apoyos por parte de auxilio vial, mientras que las grúas realizaron 28 asistencias y los agentes de tránsito ofrecieron 28 apoyos adicionales a los conductores.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y piden a los conductores mantenerse informados sobre las condiciones climáticas y de tránsito a través de los canales oficiales.

A medida que las lluvias continúan, es importante que los habitantes de Ciudad Juárez sigan indicaciones de las autoridades para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos.