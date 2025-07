Más de 600 familias han acudido a Fiscalía de Ciudad Juárez para ver si cenizas son de sus familiares

Cientos de personas continúan acudiendo a la Fiscalía Zona Norte de Ciudad Juárez ante la incertidumbre que tienen de saber si las cenizas que tienen en su poder pertenecen a sus seres queridos. El fiscal de Distrito confirmó que en dos días han recibido a 600 familias.

Y es que, aunque el horario de atención para este caso es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, las familias llegan desde antes para formarse en la fila y ser atendidos, incluso fuera de horario.

Las familias viven un calvario más en las filas, donde reviven sus duelos.

“Pues venimos a ver si, con el favor de Dios, no vayan a estar mi madre y mi cuñado aquí entre los cuerpos que encontraron. Esperamos en Dios si no, pero las cenizas que nos dieron parecen piedras, no parecen cenizas”

Laura Lucero / posible afectada