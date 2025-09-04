Mes del Testamento en Chihuahua: ofrecen 50% de descuento durante septiembre

GENERANDO AUDIO...

Septiembre es el “Mes del Testamento”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno del estado de Chihuahua anunció que durante todo el mes de septiembre habrá un 50% de descuento en el pago del depósito del testamento. Las autoridades invitan a los ciudadanos a cumplir con este trámite para dar certeza y tranquilidad a las familias en caso de que ocurra alguna tragedia.

50% de descuento en el trámite de los testamentos en Chihuahua

El programa “Septiembre, Mes del Testamento” ofrece un descuento del 50% en el pago del depósito de testamento ológrafo en el Registro Público, con lo cual el trámite tendrá un costo de 507 pesos durante el presente mes; regularmente tiene un precio de mil 014 pesos.

Para recibir este descuento, los habitantes del estado deberán acudir al Registro Público de la Propiedad, donde recibirán asesoría gratuita.

Dejar un testamento antes de morir es importante porque es el único instrumento legal con el que se cuenta para garantizar la voluntad de una persona tras su fallecimiento; así se evitan conflictos entre familiares.

De acuerdo con el Código Civil del Estado de Chihuahua, existen dos tipos de testamento: público abierto y ológrafo.