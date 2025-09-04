Mes del Testamento en Chihuahua: ofrecen 50% de descuento durante septiembre

| 12:23 | J. Luis Márquez | Uno TV
Septiembre es el "Mes del Testamento".
Septiembre es el “Mes del Testamento”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno del estado de Chihuahua anunció que durante todo el mes de septiembre habrá un 50% de descuento en el pago del depósito del testamento. Las autoridades invitan a los ciudadanos a cumplir con este trámite para dar certeza y tranquilidad a las familias en caso de que ocurra alguna tragedia.

50% de descuento en el trámite de los testamentos en Chihuahua

El programa “Septiembre, Mes del Testamento” ofrece un descuento del 50% en el pago del depósito de testamento ológrafo en el Registro Público, con lo cual el trámite tendrá un costo de 507 pesos durante el presente mes; regularmente tiene un precio de mil 014 pesos.

Para recibir este descuento, los habitantes del estado deberán acudir al Registro Público de la Propiedad, donde recibirán asesoría gratuita.

[TE PUEDE INTERESAR: Arranca campaña nacional: “Septiembre, Mes del Testamento”]

Dejar un testamento antes de morir es importante porque es el único instrumento legal con el que se cuenta para garantizar la voluntad de una persona tras su fallecimiento; así se evitan conflictos entre familiares.

De acuerdo con el Código Civil del Estado de Chihuahua, existen dos tipos de testamento: público abierto y ológrafo.

  • Público Abierto: otorgado ante notario público, con asesoría jurídica especializada y certeza inmediata al quedar inscrito en el protocolo notarial
  • Ológrafo: escrito de puño y letra por el testador, que adquiere plena validez al ser depositado en el Registro Público de la Propiedad

Te recomendamos:

Lorena se intensifica a huracán categoría 1; impactará dos veces en México

Clima

Lorena se intensifica a huracán categoría 1; impactará dos veces en México

Habrá día feriado en CDMX por inauguración del Mundial 2026: Clara Brugada

Deportes

Habrá día feriado en CDMX por inauguración del Mundial 2026: Clara Brugada

Infonavit cambia reglas: trabajadores podrán sacar casa con 100 puntos

Nacional

Infonavit cambia reglas: trabajadores podrán sacar casa con 100 puntos

Lady Gaga estrena videoclip de “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton en Xochimilco

Entretenimiento

Lady Gaga estrena videoclip de “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton en Xochimilco

Etiquetas: , ,