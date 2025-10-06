GENERANDO AUDIO...

Fallece Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua.

Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, falleció este domingo 5 de octubre a la edad de 74 años. La noticia fue confirmada por el Gobierno del Estado de Chihuahua luego de que en el transcurso del día empezaron a circular rumores sobre la muerte del empresario.

Mediante un comunicado de prensa, la Coordinación de Comunicación del Gobierno de Chihuahua dio a conocer el lamentable fallecimiento del destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, quien hace días había sido hospitalizado en el Hospital Ángeles de la capital del estado.

“Las y los integrantes del gabinete estatal, así como el personal del Gobierno del Estado, expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor”, se lee en el comunicado.

Foto: Gobierno de Chihuahua.

Reacciones al deceso de Víctor Cruz Russek

Las reacciones ante la noticia de la muerte de Víctor Cruz Russek. Diversas figuras del ámbito político y empresarial lamentaron el fallecimiento del empresario, a su vez que externaron sus condolencias para su familia, en especial para la gobernadora María Eugenia Campos, y amigos.

¿Quién fue Víctor Cruz Russek?

Víctor Cruz Russek fue un contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue un reconocido empresario del sector automotriz y productor ganadero, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

Se desempeñó como presidente del Grupo CR3, y a lo largo de su carrera, participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo del estado de Chihuahua.

