Niño ciclista finge choque contra Uber. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un niño ciclista fingió un accidente contra un Uber en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que generó indignación en redes sociales tras difundirse un video donde se observa cómo el menor se lanza contra un automóvil color vino y simula haber sido atropellado.

Niño ciclista fingió accidente contra auto

El hecho ocurrió en la calle Alejandro Ramírez, en la colonia Juárez Nuevo, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor de un automóvil logra frenar antes de que el menor se arrojara al cofre del vehículo.

En las imágenes se aprecia cómo el niño derriba su bicicleta y finge haber sido golpeado. Posteriormente, se observa que intenta dialogar con el chofer del automóvil, aunque no se escucha lo que dice.

Video del “montachoques” en bicicleta se vuelve viral

La grabación fue difundida como denuncia ciudadana a través de redes sociales, donde vecinos pidieron a los padres de familia estar atentos al comportamiento de sus hijos para evitar riesgos mayores.

En redes, usuarios compararon esta acción con los conocidos “montachoques”, conductores que provocan choques para exigir dinero a automovilistas.

“Los papás deberían estar atentos de lo que hacen sus hijos, pudo terminar en tragedia”

“Los montachoques, ahora también en bici… México mágico”

“El chofer reaccionó muy bien, alcanzó a frenar a tiempo. Ojalá el niño entienda el peligro de hacer esas cosas”

Autoridades no se han pronunciado

Hasta el momento, se desconoce la identidad del menor y del conductor involucrado en el incidente. Tampoco hay un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales de Ciudad Juárez sobre si habrá una investigación relacionada con el hecho.

El video continúa circulando en plataformas sociales, acompañado de llamados a extremar precauciones para evitar caer en este tipo de intentos de fraude o en situaciones que puedan poner en riesgo tanto a automovilistas como a peatones.

