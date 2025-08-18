Ofrecen 30% de descuento en licencias de conducir para estudiantes en Chihuahua

GENERANDO AUDIO...

Hay descuento en las licencias de conducir. Foto: Gobierno de Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua anunció que los estudiantes de preparatoria y universidad recibirán un 30% de descuento en el trámite de la licencia de conducir, esto con el objetivo de apoyar la economía de los alumnos y las familias durante el regreso a clases.

Descuento para estudiantes en el pago de la licencia de conducir en Chihuahua

El descuento para estudiantes en el trámite de la licencia para conducir está disponible desde el día de hoy, 18 de agosto y hasta el 18 de octubre del presente año. El Gobierno de Chihuahua invita a aprovechar esta promoción.

Para hacer válido el descuento, los alumnos deben acudir a cualquier módulo de Recaudación de Rentas en el estado y presentar una credencial escolar con fotografía que acredite que está estudiando en una escuela del nivel medio superior o superior.

El descuento es válido para la expedición del documento, así como la reposición por robo y el examen médico requerido para obtenerlo.

¿Cuál es el precio de la licencia de conducir en Chihuahua?

Licencia de conducir para menores de edad

Con vigencia de 1 año: 857 pesos (599.9 pesos con descuento)

Licencia de conducir para mayores de edad

Con vigencia a 1 año: 538 pesos (376.6 pesos con descuento)

538 pesos (376.6 pesos con descuento) Con vigencia a 3 años: 1,351 pesos (945.7 pesos con descuento)

1,351 pesos (945.7 pesos con descuento) Con vigencia a 6 años: 1,810 pesos (1,267 pesos con descuento)

Documentos necesarios para realizar el trámite

Acta de nacimiento (Original)

Comprobante de pago de validación de aptitudes teóricas y prácticas de conducción de vehículos

CURP

Identificación oficial

Comprobante de aprobación del curso teórico-práctico

Comprobante de domicilio

