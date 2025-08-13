¡Prepara las cubetas! Corte de agua afectará 15 colonias de Chihuahua este jueves
La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció que mañana jueves (14 de agosto) habrá un corte de agua que afectará 15 colonias de la ciudad de Chihuahua. Las obras comienzan el día mencionado a las 9:00 horas y se espera que el servicio se restablezca durante la mañana del viernes 15 de agosto.
Corte de agua este jueves en Chihuahua capital afectará 15 colonias
El próximo jueves 14 de agosto se realizarán trabajos en la infraestructura de 24 pulgadas, en el conducto de agua potable Tabalaopa-Nombre de Dios; por este motivo, habrá un corte de agua en la ciudad de Chihuahua.
Las obras comenzarán el día de mañana a partir de las 9:00 horas. Se tiene planeado que el servicio se regularice el viernes por la mañana.
Durante el tiempo que duren las obras se tendrá baja presión en 15 colonias en la capital del estado. A los habitantes de las zonas afectadas se les recomienda tomar precauciones para evitar verse perjudicados lo menos posible.
Colonias afectadas por el corte de agua en Chihuahua
Ésta es la lista de las 15 colonias que se verán afectadas por el corte de agua de este jueves en la capital del estado:
- Ahuehuete
- Ampliación San Felipe
- Cd. Deportiva
- Emiliano Zapata
- Jardines de San Felipe
- La Cima
- Leones Universidad
- Magisterial
- Parques de San Felipe
- San Felipe
- San Felipe V Etapa
- Unidad Burócrata
- Unidad Tecnológico
- Unidad Universidad
- Universidad