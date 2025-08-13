¡Prepara las cubetas! Corte de agua afectará 15 colonias de Chihuahua este jueves

Habrá corte de agua este jueves en Chihuahua capital.
Habrá corte de agua este jueves en Chihuahua capital. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció que mañana jueves (14 de agosto) habrá un corte de agua que afectará 15 colonias de la ciudad de Chihuahua. Las obras comienzan el día mencionado a las 9:00 horas y se espera que el servicio se restablezca durante la mañana del viernes 15 de agosto. 

Corte de agua este jueves en Chihuahua capital afectará 15 colonias

El próximo jueves 14 de agosto se realizarán trabajos en la infraestructura de 24 pulgadas, en el conducto de agua potable Tabalaopa-Nombre de Dios; por este motivo, habrá un corte de agua en la ciudad de Chihuahua.

Las obras comenzarán el día de mañana a partir de las 9:00 horas. Se tiene planeado que el servicio se regularice el viernes por la mañana.

Durante el tiempo que duren las obras se tendrá baja presión en 15 colonias en la capital del estado. A los habitantes de las zonas afectadas se les recomienda tomar precauciones para evitar verse perjudicados lo menos posible.

Colonias afectadas por el corte de agua en Chihuahua

Ésta es la lista de las 15 colonias que se verán afectadas por el corte de agua de este jueves en la capital del estado:

  1. Ahuehuete
  2. Ampliación San Felipe
  3. Cd. Deportiva
  4. Emiliano Zapata
  5. Jardines de San Felipe
  6. La Cima
  7. Leones Universidad
  8. Magisterial
  9. Parques de San Felipe
  10. San Felipe
  11. San Felipe V Etapa
  12. Unidad Burócrata
  13. Unidad Tecnológico
  14. Unidad Universidad
  15. Universidad
