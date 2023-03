Este lunes por la noche, fallecieron 38 migrantes en las instalaciones temporales del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a un fuerte incendio que se encuentra siendo investigado por las autoridades y por el cual, ya se cuenta con detenidos, de acuerdo con información compartida por el canciller Marcelo Ebrard, sin embargo, lo ocurrido ha desatado protestas de migrantes que siguen llegando al lugar.

Desde que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de las personas migrantes, ha llegado una cantidad de personas a la estancia temporal del INM en Ciudad Juárez, donde se instaló un memorial con velas, flores y cartulinas para exigir justicia.

Las personas migrantes a las afueras del INM realizan una manifestación pacífica, donde se pudo escuchar que entonaron el himno venezolano para rendirle honor a las personas fallecidas tras los trágicos hechos, asimismo, en la zona se guardó un minuto de silencio.

Ante la falta de información, desesperados, los migrantes lanzaron gritos contra personal de las oficinas para exigir respuestas.

La tensión tras lo ocurrido y la lentitud en el flujo de información los hizo explotar contra el personal del instituto, quienes en el estacionamiento abordaban sus vehículos para retirarse del lugar.

Al ver la movilización, corrieron a la reja perimetral para lanzar gritos de reclamo y llamarlos asesinos.

“Aquí no dan respuesta, que esperemos una semana por una respuesta, qué pasó pues, qué nos quieren ocultar, aquí no hay nadie que salga de ahí, de migración que salga a darnos una respuesta de algo, no dicen nada, todo el tiempo callados, ¿qué ocultan?, el que calla es porque algo teme ¿no?”.

Migrante Venezolano