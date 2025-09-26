¿Quién era Leslie Godínez, víctima de la “Diabla” a quien secuestraron para quitarle a su bebé?

GENERANDO AUDIO...

Leslie Godínez fue víctima de la “Diabla”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Leslie Godínez Carrillo es la última víctima conocida de Martha Alicia “N”, la “Diabla”, una mujer ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalada como la líder de una banda que se dedicaba a la trata de menores y la venta ilegal de órganos.

¿Qué pasó con Leslie Godínez, la última víctima de la “Diabla”?

En julio pasado se reportó la desaparición de Leslie Godínez, joven de 20 años y originaria del estado de Guanajuato. El caso llamó la atención porque tenía 7 meses de embarazo. Lamentablemente, el 25 del mismo mes, se confirmó su muerte.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua encontró su cuerpo enterrado, sin el bebé, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez. La autopsia reveló que la causa de muerte fue por choque hipovolémico a consecuencia de una extracción uterina.

Reportes señalan que Leslie llegó a Ciudad Juárez por un mensaje en redes sociales que le prometía cobrar dinero; en realidad, se trataba de una trampa del grupo de la “Diabla” para enganchar a sus víctimas.

Martha Alicia “N” engañaba a mujeres embarazadas, con falsas promesas de dinero, para citarlas en lugares alejados, practicarles una cesárea clandestina y vender sus órganos en el mercado negro. Los bebés que sobrevivían eran ofrecidos a parejas de Estados Unidos por 250 mil pesos.

Tristemente, Leslie fue una más de las víctimas de la “Diabla”. La Fiscalía detalla que el 17 de julio se le practicó la cesárea y ese mismo día falleció. Las investigaciones señalan que la operación se realizó en complicidad con una menor de edad, de apenas 16 años.

Bebé de Leslie Godínez se mantiene vivo, pero con pronóstico reservado

El mismo 17 de julio Martha Alicia “N” llevó al recién nacido a un hospital en Ciudad Juárez, pero debido a que el pequeño presentaba lesiones que ponen en peligro su vida, fue trasladado al Hospital Infantil.

El reporte más reciente menciona que el bebé de Leslie Godínez se encuentra bajo resguardo del DIF en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y su pronóstico es reservado. Su familia se mantiene al pendiente de su estado y a la disposición de las autoridades para quedarse con su custodia.

Por otra parte, la “Diabla” fue detenida a principios de septiembre en el estado de Chihuahua y vinculada a proceso por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa. El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria y dictar sentencia.

