Choferes de aplicación se manifestaron al exterior de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que se habría suscitado el asesinato de Rafa Wayne, la madrugada de este martes 12 de diciembre.

Rafa Wayne, conocido como el chofer más famoso de Juárez, laboraba como conductor de plataformas digitales en Ciudad Juárez y transmitía sus recorridos por su cuenta de TikTok (@rafa_wayne_).

Como lo describe su perfil en la red social, es originario de Paso del Norte, Chihuahua.

En diferentes entrevistas, el joven juarense reveló que la idea de transmitir los viajes salió de su esposa, lo cual se combinó con su forma de ser, al gustarle interactuar con las personas.

“Mi esposa me dice que esto se hacía en Colombia, que debería de hacerlo, porque también platico mucho, conozco la ciudad y me gusta interactuar con las personas. Cuando empecé a hacerlo vi que tuvo mucho auge y comenzamos y ya no hemos parado desde entonces”.

Además de divertirse con esta estrategia en redes sociales, también lo utilizó como seguridad, tanto para el pasajero, como su persona, además de que conducía su unidad también durante la madrugada.

“Queda como evidencia, me está sirviendo como evidencia (…) Es para proteger tanto al usuario que realmente es el que tenga la certeza que el usuario termina mi viaje conmigo y yo ya no tengo responsabilidad; y tanto por temas de seguridad, que no me hagan algo”.

Rafa Wayne.