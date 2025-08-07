Rastrean predio del crematorio “Plenitud” para descartar la presencia de más cuerpos

GENERANDO AUDIO...

Trabajos de rastreo en el crematorio “Plenitud”. Foto: Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó sobre los trabajos de rastreo en el predio perteneciente al crematorio “Plenitud”, lugar donde encontraron los restos de 386 personas. Estos trabajos se realizaron a petición de los familiares de los fallecidos, para descartar la presencia de más cuerpos en el sitio.

Realizan labores de rastreo en el predio del crematorio “Plenitud”

Ayer miércoles, alrededor de 30 elementos acudieron al predio del crematorio “Plenitud” para realizar trabajos de rastreo, y dar certeza a los familiares que en el lugar no hay más restos humanos. Las autoridades también revisaron un predio contiguo que forma parte de la misma finca.

Durante las labores se utilizaron varias herramientas tecnológicas como un escáner en 3D y un georradar para determinar si había objetos o restos debajo de la tierra. Al final, se determinó que en el sitio no había más indicios físicos o biológicos.

Al concluir los trabajos, los elementos de la FGE colocaron sellos en el crematorio “Plenitud”, para advertir que el quebrantamiento de los mismos conlleva sanciones desde multas económicas hasta la cárcel.

Finalmente, a los familiares se les recuerda que la FGE puso disponible una plataforma web para la identificación de los cuerpos localizados en el crematorio, con la finalidad de agilizar su identificación y entrega.

