¿En dónde está Evelin Araiza? En Chihuahua se viraliza búsqueda de joven de 17 años

Evelin Araiza es una joven de 17 años desaparecida en el estado de Chihuahua. Para encontrarla, su familia comenzó una fuerte campaña en redes sociales que cada día va creciendo. En sitios como Facebook es común encontrar el “hashtag” #nosfaltaevelinaraiza, y similares, en publicaciones del Gobierno estatal.

De acuerdo con la ficha de búsqueda que publicó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), Evelin Araiza desapareció el pasado 19 de enero en la capital del estado. La ficha de búsqueda no añade más información sobre el sitio exacto en que fue vista por última vez. Tampoco se menciona cómo iba vestida.

La joven tiene una cicatriz por quemadura en el pecho que puede servir para identificarla. A continuación se mencionan otros datos que pueden ayudar a encontrarla.

Por otra parte, la página de Facebook “En dónde está Evelin Araiza” continúa pidiendo ayuda para poder encontrar a la adolescente desaparecida en Chihuahua. Una de las peticiones más comunes es que se siga compartiendo este caso para que llegue a más lugares.

Además del trabajo que está realizando la FGE, se menciona que varios colectivos de los municipios de Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral y Juárez, se han sumado a la búsqueda de Evelin.

Ramiro Araiza Parra, familiar de la joven, realizó en Facebook una emotiva publicación en la que ora para que encuentren sana y viva a “su niña”. También le pide fuerzas a Dios para atravesar la difícil situación en la que se encuentra.

“Padre misericordioso, dame la fuerza y la fortaleza para enfrentar este proceso que tú me has mandado. No entiendo el porqué está pasando esto en mi familia, solo te pido con toda mi fe puesta en ti, que cuides a mi niña”

Escribió Ramiro Araiza